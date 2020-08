Auke Lont går av som sjef i Statnett

Auke Loke gir seg som konsernsjef i Statnett, opplyser selskapet. Han har vært i Statnett i 12 år. Han vil fortsette i stillingen til en ny leder er på plass, senest ved utgangen av januar neste år.

Styret skal nå i gang med å finne en erstatter.

– Jeg har meddelt styret at jeg etter 12 år som konsernsjef i Statnett ønsker å tre tilbake. Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling det siste tiåret, sikret kraftforsyningen og oppgradert og utvidet transmisjonsnettet for å legge til rette for omstillingen av energisystemet i Norge, sier Auke Lont i en pressemelding.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å lede Statnetts kompetente og engasjerte medarbeidere gjennom denne spennende tiden. Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk, sier Lont.

Olje- og energiminister Tina Bru takker Lont for innsatsen.

– Statnett har under Auke Lonts ledelse på god måte bidratt til sikker energiforsyning i Norge og utbygging av et strømnett tilpasset økt bruk av klimavennlig elektrisitet, i stadig flere samfunnssektorer, sier Bru.