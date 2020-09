Meglerhus anbefaler kjøp: – Denne aksjen ligger i tet

HØSTER ROS: Quantafuel, her ved konsernsjef Kjetil Bøhn, får kjøpsanbefaling av Danske Bank Markets.

HØSTER ROS: Quantafuel, her ved konsernsjef Kjetil Bøhn, får kjøpsanbefaling av Danske Bank Markets. Foto: Quantafuel

Danske Bank Markets tar opp dekning på Quantafuel-aksjen med en kjøpsanbefaling og setter et tolvmåneders kursmål på 52,9 kroner pr aksje, ifølge TDN Direkt.

Det er en oppside på nesten 25 prosent fra dagens kurs på 42,90 kroner.

Meglerhuset mener Quantafuel har posisjonert seg fordelaktig i et miljø med stadig voksende etterspørsel for løsninger for avfallshåndtering i plastikksektoren.

«Markedet for nye løsninger for håndtering av plastikk vokser og Quantafuel er de som ligger i tet», skriver analytikerne.

Selskapet leverte et middelmådig resultat i andre kvartal, men fremtidsutsiktene ser bedre ut.

Selskapet har gjort det meget godt i år på børs. Aksjen er hittil i år opp 135 prosent, og det siste året har den klatret 240 prosent. I går gikk Quantafuel til ny toppnotering – sammen med seks andre aksjer på børs – opp til 40,80 kroner.

I åpningsminuttene på børs i dag starter aksjen opp 5,2 prosent til 42,90 kroner.