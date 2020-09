Trygve Hegnar: – Folk er gærne på alt som har med miljø og grønt å gjøre

01.09.20 I dagen sending kommenterer Trygve Hegnar børsbildet: Oslo Børs er ned likt som i går, det er små bevegelser i oljeprisen og til tross for få selskapesspesifikke nyheter er det likevel noen utslag. Norwegian faller kraftig tilbake, Mens Quantafuel og Scana er blant dagens vinneraksjer. Hegnar noterer seg også at Obos-tallene viser boligprisoppgang i Oslo på 1,5 prosent for august, og tror Eiendom Norge-tallene senere i uken vil vise det samme.