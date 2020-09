Hovedaksjonærer med miniordre i eget selskap

Rachid Bendriss er aksjestrateg i Carnegie og djevelsk god til å løpe. Her på Bislett Stadion. Foto: Eivind Yggeseth

Rachid Bendriss, aksjestrateg og finansrådgiver for North Energy, har i dag kjøpt aksjer i North Energy. Didrik Leikvang, finansrådgiver for North Energy, har også lastet opp i samme selskap.

Bendriss kjøpte 2.525 aksjer, mens Leikvang klinket til med ytterligere én aksje og endte med 2.526. Begge kjøpte for 1,65 kroner per aksje.

Totalt kostet aksjene like over 4.100 kroner for hver av aksjonærene.

Etter transaksjonen sitter Bendriss på nesten 9,1 millioner aksjer, tilsvarende 7,62 prosent av selskapet. Leikvang sitter på 6,9 millioner aksjer, tilsvarende 5,82 prosent av selskapet.

North Energy endte opp 6,1 prosent på børs onsdag. Hittil i år er aksjen opp 13,6 prosent.