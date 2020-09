65 selskaper tildelt lisenser i ny britisk lisensrunde – DNO og Equinor med på listen

BRITISK RUNDE: Her rigger som venter på arbeid ved skotske Cromarty.

BRITISK RUNDE: Her rigger som venter på arbeid ved skotske Cromarty. Foto: Bloomberg

Britiske Oil and Gas Authority (OGA) har tilbudt 113 lisenser fordelt på 259 blokker til 65 selskaper i lisensrunde 32, melder TDN Direkt.

OGA utdyper at lisensrunden omfatter blokker i modne, produserende områder nær eksisterende infrastruktur.

DNO North Sea og Equinor UK er blant selskapene som er tildelt lisenser.

DNO er gitt operatørskap i to blokker og er partner i to til.

Equinor er gitt operatørskap i fem blokker.

OGA opplyser også at det nå blir en midlertidig pause i de årlige lisenstildelingene, og at det ikke blir noen lisensrunde for 2020/21-perioden.