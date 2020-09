Equinor vil bore på nytt på Martin Linge for rundt 2 milliarder kroner

Equinor planlegger å bore opptil tre nye gassbrønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen for å kunne starte sikker produksjon, ettersom flere av dagens brønner på feltet ikke har nødvendige barrierer, melder selskapet tirsdag.

Disse kommer i tillegg til to brønner som gjenstår å bores i henhold til feltets plan for utbygging og drift og for at feltet skal kunne produsere som opprinnelig planlagt.

Dessuten behøves gassbrønner med en viss produksjonsrate for oppstart og produksjon fra Martin Linge-feltet.

Boringen av inntil tre ekstra brønner estimeres å koste 2 milliarder kroner.

Uegnet for sikker produksjon

Equinor overtok operatørskapet på Martin Linge-feltet fra Total tilbake i 2018, og har siden gjennomført en detaljert kartlegging av brønnene som var boret på feltet før dette.

Gjennomgangen har vist at fire gassbrønner har påviste mangler ved brønnbarrierene, og ifølge Equinor vurderes disse fire som ikke egnet for sikker produksjon.

Selskapet tilføyer at Martin Linge-partner Petoro også har utført en vurdering av brønnbarrierene, som understøtter deres syn.

«Brønnene vurderes som sikre slik de står nå, men vi vil holde dem plugget og under kontinuerlig monitorering til vi har fått ned trykket i formasjonen ved å produsere fra andre brønner. Sikkerheten skal alltid komme først», sier Geir Tungesvik, fungerende direktør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor i tirsdagens melding.

Equinor opplyser videre at boreriggen «Maersk Intrepid» har startet boreoperasjonene på Martin Linge.

Equinor har 70 prosent i Martin Linge, Petoro har 30 prosent.

Da Equinor overtok operatørskapet for drøyt to år siden, var prosjektet allerede kraftig forsinket, med store kostnadsoverskridelser.