Oljeministeren vil ha flere kvinnelige toppledere i energibransjen

Bru inviterte tirsdag 24 kvinnelige toppledere i energibransjen til en arbeidslunsj for å diskutere hva som kan gjøres for å løse fremtidens klimautfordringer og samtidig sikre fremtidig verdiskapning.

Statsråden mener noe av svaret ligger i å rekruttere og fremme flere kvinner til sektoren, fordi kjønnsbalansen innen energibransjen tradisjonelt er skjev.

Ifølge topplederbarometeret til Core – Senter for likestillingsforskning for våren 2020 ligger kvinneandelen i toppledergruppene i olje- og gassbransjen på 21 prosent, mens den i kraftbransjen er på 29 prosent.

– Disse tallene bekrefter at utviklingen går for tregt og er noe av bakgrunnen for at jeg har invitert en rekke dyktige damer til denne arbeidslunsjen som kan dele egne erfaringer om hva som fungerer og hvordan vi kan få flere kvinner inn i lederstillinger i disse bransjene, sier Bru.

Hun sier at det å øke kvinneandelen er en kompleks utfordring uten én enkelt løsning.

– Vi som myndigheter har et ansvar for å legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i energisektoren, slik at vi legger til rette for verdiskapning, vekst og enda flere spennende karrieremuligheter for både menn og kvinner.

(©NTB)