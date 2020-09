Analytiker om Nikola-avtale: – Utelukkende positivt for Nel

– Dette er utelukkende positivt for Nel. Nikola er Nels største motpart, og når de nå går sammen med GM er det et sterkt "proof of concept" om at Nikolas biler kommer til å komme, sier analytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt.

Nikola, Nels viktigste kunde, og General Motors har blitt enige om et partnerskap. Pickupen Nikola Badger skal produseres av General Motors, og General Motors får et eierskap på 11 prosent i Nikola, noe som tilsvarer en verdi på 2 milliarder dollar.

Nikola ser for seg at det kan spare over 4 milliarder dollar i batteri- og drivstoffkostnader i en tiårsperiode, mens Nikola venter at det kan spare 1 milliard dollar i tekniske kostnader.

Jonas Meyer mener avtalen øker muligheten for at det blir et etablert marked for hydrogenkjøretøy. Meyer ser ikke for seg at det vil bli solgt fossile biler om 10-15 år, og at alle biler vil gå på batteri eller hydrogen, ifølge nyhetsbyrået.

– Jeg tipper Nel selger en fyllestasjon for rundt 10 millioner dollar til Nikola, og Nikola skal installere 1.000 stasjoner innen 2030. Så er spørsmålet hvor mange av fyllestasjonene Nel får. Jeg tipper de vil ende opp med halvparten, eller mer, sier Meyer.

Gard Aarvik, analytiker i Pareto Securities, sier til TDN Direkt at avtalen fjerner usikkerhet for Nels del.

Nel ble løftet fra rødt til grønt terreng på nyhetene, og stengte til slutt opp 4,17 prosent til 22,75 kroner. Aksjen var suverent mest omsatt.

Nel er storeier i Nikola og sitter på rundt 1,1 millioner aksjer.

Nikola-aksjen ruste opp med 29,6 prosent til 45,37 dollar i åpningen på Wall Street, mens General Motors la på seg 6,3 prosent til 31,90 dollar.