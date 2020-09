Equinor inngår japansk havvindsamarbeid

Equinor inngår samarbeidsavtale med Jera og J-Power i det som vil være Japans første storskala havvindauksjon.

De tre selskapene vil jobbe sammen for å gjennomføre felles vurderinger og levere felles bud i Japans første storskala havvindauksjon når denne offisielt igangsettes av japanske myndigheter.

– Vi har inngått samarbeid med Jera og J-Power, to sterke lokale partnere, for å delta i Japans første havvindauksjon og utvikle det som kan bli Equinors første havvindpark i Japan, sier direktør for forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor, Jens Økland.

Japanske myndigheter har øremerket områdene Yurihonjo og Noshiro utenfor det japanske prefekturet Akita, for å bygge ut havvind. Områdene er egnet for bunnfaste havvindparker på henholdsvis 400 MW og 700 MW. Auksjonen forventes å starte i løpet av de kommende månedene, og selve budgivningen finner sted seks måneder etter at auksjonen har åpnet. Kunngjøring av resultatene forventes mot slutten av 2021. Mulige vindparker vil kunne komme i drift etter 2025.

– Japan har stort potensial for å kunne utvikle et marked for havvind. Landets ambisjon er å øke andelen av fornybare energikilder fra dagens 15-16 % til om lag 22-24 % innen 2030, sier Økland.