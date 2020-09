Equinor inngår nå partnerskap med BP

VINDSATSING: Statsminister Erna Solberg var i fjor høst med på båttur utenfor New York sammen med avtroppende konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, og ledelsen for vindkraftprosjektet Empire Wind.

Equinor har inngått en avtale om salg av 50 prosent av eierandelene i Empire Wind og Beacon Wind til BP, opplyses det i en børsmelding.

Samlet pris før justeringer er på 1,1 milliarder dollar, og kjøpet gar virkning fra 1. januar 2021.

Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA.

Fornybarestrategi

Equinor sitter i dag på 100 prosent i både Empire Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av delstaten New York, og Beacon Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av Massachusetts.

«Transaksjonen er i tråd med Equinors fornybarstrategi om å sikre tidlig tilgang til attraktive områder for stor-skala utbygginger, modne utbyggingsprosjekter og skape verdi ved nedsalg fra posisjoner med høy eierandel», heter det.

Equinor vil ifølge meldingen fortsette som operatør for begge prosjektene, og havvindparkene vil etter hvert få lik bemanning fra begge selskaper.

– I løpet av de siste ti årene har Equinor bygd ledende havvindekspertise. Vi har sikret tilgang til attraktive havvindområder og har utviklet en betydelig prosjektportefølje. Ved å optimalisere eierandeler og ta inn nye samarbeidspartnere kan vi realisere verdi og øke den finansielle fleksibiliteten for å finansiere ytterligere vekst, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i en kommentar.

Gjennom partnerskapet vil Equinor og BP vurdere framtidige felles muligheter i USA innen både bunnfast og flytende havvind.