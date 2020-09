Quantafuel vil gjøre studier i Mellom-Europa

ESG-selskapet børsmelder at det vil studere muligheter for bygging av to storskalaanlegg i Amsterdam i Nederland og Antwerpen i Belgia.

Studiene skal gjøres sammen med deres delvis eide datterselskap VTTI og Vitol. Studiene vil starte i fjerde kvartal, og en investeringsbeslutning ventes i løpet av første halvår i 2021.

Quantafuel-aksjen har de siste ukene gått som en varm kule. Aksjen er opp 320 prosent cirka etter nyttår. Onsdag ble det ny all-time high på 72,90 kroner etter at selskapet i går meldte at det startet driften ved sin første fabrikk i Skive i Danmark.

Quantafuel har utviklet en teknologi som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil. Tirsdag sendte selskapet den første oljen til sitt laboratorium for videre analyse.

Se gårsdagens Økonominyheter: