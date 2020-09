Hever kursmålet på Quantafuel med 80 kroner

Danske Bank Markets høyner kursmålet sitt på Quantafuel fra 53 til 131 kroner, en oppgang på drøyt 80 kroner. Det innebærer at Danske Bank ser en oppside på 79,7 prosent i Quantafuel. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Quantafuel-aksjen har de siste ukene gått som en varm kule. Aksjen er opp 320 prosent cirka etter nyttår. Onsdag ble det ny all-time high på 72,90 kroner etter at selskapet i går meldte at det startet driften ved sin første fabrikk i Skive i Danmark.

Danske Bank mener at oppdateringen rundt Skive-anlegget fjerner risiko knyttet til teknologien, og meglerhuset mener potensialet for verdsettelse øker.

ESG-selskapet børsmeldte torsdag morgen at det vil studere muligheter for bygging av to storskalaanlegg i Amsterdam i Nederland og Antwerpen i Belgia.

Studiene skal gjøres sammen med deres delvis eide datterselskap VTTI og Vitol. Studiene vil starte i fjerde kvartal, og en investeringsbeslutning ventes i løpet av første halvår i 2021.