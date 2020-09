Råoljelagrene i USA økte i forrige uke, mens det var ventet lagertrekk

FYLLES OPP: Her oljelagertanker i Oklahoma, USA.

FYLLES OPP: Her oljelagertanker i Oklahoma, USA. Foto: Bloomberg

Tall fra USAs energidepartement torsdag bekrefter det tallene fra American Petroleum Institute antydet onsdag: USAs oljelagre ble utvidet i forrige uke.

Ifølge departementets statistikkavdeling, EIA, var lagerøkningen på 2,0 millioner fat, til 500,4 millioner fat.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et lagertrekk på 1,3 millioner fat.

API-tallene onsdag viste en lagerøkning på 3,0 millioner fat, ifølge nyhetstjenesten.

Forøvrig viser departementets tall torsdag at bensinlagrene gikk tilbake med 3,0 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det her ventet et trekk på 2,4 millioner fat.

En årsak til den uventede utviklingen i forrige uke var orkanen «Laura», som ledet raffineriene ved Mexicogulfen til å dempe sin prosessering av olje, ifølge Reuters. Kapasitetsutnyttelsen ved disse raffineriene gikk ned til 63,9 prosent, det laveste siden orkanen «Harvey» slo til i 2017.