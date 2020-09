Cecilie Ellila Weltz er ny finansdirektør i Otovo

Cecilie Ellila Weltz (31) er ansatt som finansdirektør i Otovo på permanent basis, opplyser det OTC-noterte solenergiselskapet.

Hun har vært fungerende finanssjef siden juni.

28. juni opplyste Otovo at medgründer Lars Syse Christiansen sluttet som finansdirektør for å etablere et nytt selskap i en annen bransje, og at økonomisjef Welts ville overta midlertidig.

Weltz kom selv til Otovo fra private equity-firmaet Verdane i februar. Tidligere har hun vært i Swedbank og jobbet med corporate finance og transaksjoner.

Weltz eier 25.000 opsjoner i Otovo, opplyses det.

Otovo-aksjens seneste omsetningskurs er 100,00 kroner, som verdsetter selskapet til 886 millioner kroner.