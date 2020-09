Trader: – Dette markedet ser dårligere ut om et par måneder

Råvaretraderen Trafigura Group frykter tøffere tider i oljemarkedet ettersom etterspørselen stagnerer. Det vil kunne føre til en økning i oljelagrene og lavere priser.

Ben Luckock, sjef for oljetrading i Trafigura, tror oljeprisen kan bevege seg mot nivåer høyt oppe på 30-tallet.

Mandag ved lunsjtider omsettes et fat Nordsjøolje for 39,64 dollar, ned 0,4 prosent, mens et fat WTI-olje omsettes for 37,16 dollar, ned 0,4 prosent.

Venter lavere oljepris

– Dette markedet ser dårligere ut om et par måneder enn hva det gjør nå. Jeg tror en lavere oljepris er berettiget, sa Luckock i et intervju i forkant av sin presentasjon på den årlige Asia Pacific Petroleum-konferansen i Singapore, ifølge Bloomberg.

Trafigura var blant de første som varslet omfanget av etterspørselkollapsen i oljemarkedet i mars og april. Nå tror traderne at oljemarkedet vil å gå inn i en ny «bearish fase» til tross OPEC+-alliansens forsøk på å balansere tilbud og etterspørsel.

Skuffende etterspørsel

Arctic Securities ser, ifølge TDN Direkt, også en skuffende etterspørsel i oljemarkedet, noe som har ført til avvikling av long-posisjoner. I deres syn er denne pessimismen overdrevet ettersom den blander sesongmessige og sykliske faktorer.

«Markedsaktører har mistet tålmodigheten til farten i etterspørselsinnhentingen samtidig som usikkerhet rundt coronaviruset har krøpet seg inn i risikoaktiva generelt, noe som videre bidrar til å forsurne sentimentet», skriver Arctic Securities i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.