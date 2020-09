Blystad-selskap vant ny Equinor-kontrakt

I juli signerte Arne Blystads Offshore Heavy Transport (OHT) en kontrakt med Equinor for transport og installasjon av fundamenter på havvindparken Dogger Bank A.

Nå er kontrakten for andre fase, Dogger Bank B, også signert.

Arbeidet skal utføres mellom 2022 og 2024 av spesialfartøyet «Alfa Lift», som er under bygging i Kina.

Tungtransportrederiet satser hardt på havvind, og bestilte i juli to nye oppjekkbare installasjonsfartøyer for vindmøller, med opsjoner på ytterligere to.