Eriksen mener Aker ligger godt an for fremtiden

Kjell Inge Røkke og hans investeringsselskap Aker har tatt grønne steg i år. Selskapet har børsnotert både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Disse selskapene har vært en del av Aker Solutions, men har i sommer blitt avskilt etter å ha hentet en halv milliard kroner hver.

– Aker gjorde et stort skifte. Timingen er riktig for dette, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, under Pareto Securities energikonferanse.

Eriksen mener vi vil møte et større behov for energi de neste årene. Han tror etterspørselen etter olje vil avta, men venter ikke at olje og gass blir borte på lang tid. Han tror 50 prosent av energien vil komme fra olje og gass i 2040.

Han mener Aker BP ligger godt an for å møte fremtiden på grunn av lave utslipp og lave kostnader.

– Aker BP er en oljeprodusent med høy kvalitet, mener Eriksen.

Eriksen sier videre at verdens klimautslipp avtar for sakte med tanke på Paris-avtalen.

– Verden møter en stor klimakrise, advarer Eriksen.

Han legger til at Aker jobber med å posisjonere seg for en større digitalisering i industrien. Eriksen brukte iPhonen sin for å illustrere poenget sitt.

Eriksen har stor tro på at Akers IT-selskap Cognite vil gjøre jobben lettere i fremtiden. Cognite skal bruke data til å analysere og optimalisere vedlikehold.