Pareto ser store muligheter i havvind

Pareto Securities' energikonferanse, tidligere «Olje- og offshorekonferansen», gikk av stabelen onsdag, og store deler av energisektoren har kommet til orde på konferansens første dag.

Meglerhuset selv fokuserte på potensialet innen havvind i sine innslag.

Pareto venter en årlig vekst innen havvind på 20 prosent hvert år frem til 2030, ifølge TDN Direkt. Kostnadene for bunnfast havvind vil halveres over «de neste årene», og innen 2030 for flytende havvind.

– Utviklingen har gått overraskende fort, sier Tom Erik Kristiansen, senioranalytiker i Pareto.

10 år forut

Analytikeren understreket at tidligere anslag for 2040 har blitt dyttet frem til 2030 – og estimatene vil ifølge Kristiansen trolig fortsette å bli revidert oppover i tiden fremover.

Flere europeiske oljeselskaper har dreid driften mer over mot havvind, og Kristiansen tror også Equinor vil øke satsingen videre på området.

– Vi tror Equinor vil doble fornybarsatsingen, for å posisjonere seg for fremtiden, sier Kristiansen.

Fallende priser

Bård Rosef, også senioranalytiker i nevnte meglerhus, trakk frem at det også er merkbart fallende kostnader i anbudsrundene i havvind.

En grunn til de fallende kostnadene er større turbiner, samt fallende finansieringskostnader som følge av historisk lave renter og et skifte i retning grønne investeringer.

Astrid Skarheim Onsum, konsernsjef i Aker Offshore Wind , sier selskapet ønsker å kutte strømprisen i prosjektene (LCOE) til 50 euro per mWt fra dagens verdi på 150 euro.

– Det handler om skala, og masseproduksjon. Hovedutfordringen er å industrialisere hele verdikjeden, sier Onsum.

Aker Offshore Wind vil fokusere på havvind på 60 meter eller dypere, melder TDN Direkt.

Flaskehals

En av flaskehalsene vil trolig bli tilgangen på installasjonsskip til havvind, mener Pareto.

Scorpio, som har gått inn i havvindsektoren, sier det vil vurdere å bygge flere installasjonsskip. Selskapet har ingen faste kontrakter ved byggestart, men vurderer å satse på spekulasjon.

– Vi har blitt veldig oppmuntret av den mottakelsen vi har fått etter at vi har gått inn i dette markedet, sier David Morant i Scorpio Offshore Wind.

Ved starten av konferansen snakket statsminister Erna Solberg. Hun sa at regjeringen ikke vil komme nye typer støtte til flytende havvind med det første.

– Vi har ikke planlagt nye subsidier ennå. Vi vil bruke de verktøyene vi har, og vil se på nye prosjekter, sier Solberg, og trakk frem Hywind Tampen der staten har bidratt med store deler av investeringskostnaden gjennom blant annet Enova.