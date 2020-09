Swire Blue Ocean vil bestille nytt fartøy til installasjon av vindturbiner

I likhet med aktører som Arne Blystads Offshore Heavy Transport (OHT) og Scorpio Group, posisjonerer også danske Swire Blue Ocean seg for å kunne installere fremtidens vindturbiner.

Onsdag kunngjorde selskapet sin intensjon om å bestille et nybygg som er utviklet i samarbeid med GustoMSC.

Swire har foreløpig shortlistet flere verft, og planen er også å sikre en opsjon på ytterligere ett fartøy.

I tillegg er det besluttet å oppgradere selskapets to eksisterende fartøyer, «Pacific Osprey» og «Pacific Orca» med nye kraner.

Dette installasjonsarbeidet har ventet oppstart i fjerde kvartal 2023.

– Jeg er stolt over å kunne annonsere at organisasjonen vår har lagt inn arbeidet for å forstå utfordringene industrien møter, og nå er utstyrt for å levere en løsning som vil forhindre en flaskehals i forsyningskjeden når nye turbinmodeller kommer til markedet i midten av 2020-årene.

Det sier konsernsjef Mikkel Gleerup i en kommentar.