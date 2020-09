Wood og Kværner skal oppgradere gassanlegget på Kollsnes for Equinor og Gassco

OPPGRADERES: Prosessanlegget på Kollsnes, som behandler gassen som kommer fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram, skal oppgraderes de kommende årene. Rundt 40 prosent av all norsk gasseksport går via anlegget.

OPPGRADERES: Prosessanlegget på Kollsnes, som behandler gassen som kommer fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram, skal oppgraderes de kommende årene. Rundt 40 prosent av all norsk gasseksport går via anlegget. Foto: Gassco

Equinor har på vegne av operatøren Gassco tildelt Wood Group Norway en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for et oppgraderingsprosjekt på prosessanlegget på Kollsnes vest for Bergen, opplyses det i en melding.

Verdien av denne kontrakten oppgis til rundt 400 millioner kroner.

Avtalen inneholder også opsjoner for fremtidig arbeid, opplyses det.

Wood tar selv hånd om ledelse og prosjektering, mens Kværner er gitt ansvaret for fabrikasjon og bygging samt installasjonsarbeid gjennom en egen kontrakt. Verdien av denne skal ifølge TDN Direkt være på rundt 200 millioner.

Samlet ventes Kollsnes-oppgraderingen å omfatte rundt 150 årsverk gjennom prosjektperioden.

Sikre leveranser og regularitet

Oppstart er nå i september, og installasjon og ferdigstillelse på Kollsnes ventes i løpet av 2022/23.

Kapasiteten for regenerering av monoetylenglykol – MEG – skal oppgraderes ved installasjon av tre nye moduler, inkludert et MEG-tog, kjøleanlegg og MEG-eksportpumpe.

«Kollsnes er et viktig anlegg i gassverdikjeden, og prosjektet vil bidra til å opprettholde høye gassleveranser og regularitet på anlegget i et langsiktig perspektiv. Prosjektet bidrar til å styrke forsyningssikkerheten til Europa, samtidig som det også positive ringvirkninger regionalt», sier Gassco-sjef Frode Leversund i meldingen.

«Prosjektet skal bidra til å opprettholde høy regularitet og maksimal kapasitet på anlegget på lang sikt, og skal styrke arbeidsmiljøet og sikkerheten ytterligere under håndtering av MEG på Kollsnes», heter det fra Bjarte Padøy, direktør for Kollsnes prosessanlegg, i en melding fra Equinor.

Det er Equinor som står for den tekniske driften ved Kollsnes-anlegget.