Festdag for Aker Carbon Capture - venter 1,7 milliarder kroner

Regjeringen ønsker å realisere fangst og lagring av CO2 ved Norcems fabrikk i Brevik. Prosjektet har fått navnet «Langskip».

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Med dette kutter vi utslippene, ikke utviklingen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Som følge av dette stiger Aker Carbon Capture nesten 13 prosent.

1,7 milliarder

Aker Carbon Capture er med på å levere anlegget til Norcem og har en avtale om rensing av sementfabrikken. Aker Carbon Capture estimerer kontraktsverdien til rundt 1,7 milliarder kroner. Det ventes at anlegget er klart til drift i 2024, og at det blir verdens første fabrikk for å fange og lagre CO2.

– Dette er en stor dag for alle som jobber med å redusere utslipp fra industrien, sier Valborg Lundegaard, konsernsjef i Aker Carbon Capture.

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, sa statsminister Erna Solberg.

Positiv analytiker

Jonas Meyer, analytiker i SpareBank 1 Markets, mener nyheten er utelukkende positiv for Aker Carbon Capture.

– Det er stort anlegg. At Stortinget velger å sponse dette er veldig positivt for Aker Carbon Capture, og det sender et godt signal, sier Meyer til Finansavisen.



— Hvor viktig er dagens nyhet for selskapet?



– Det er vanskelig å si. Prosjektet verdi er ikke så stort, men det viser et ønske fra myndighetene om å satse på dette. Man får nå enda et godt ESG-selskap, svarer Meyer.

Vindopptur

Også Aker Offshore Wind har en god dag på børs. Aksjen stiger rundt 8 prosent etter at Fearnley Securities har tatt opp dekning med kjøpsanbefaling og kursmål på 7,50 kroner.

Begge selskapene er dominert av Kjell Inge Røkkes Aker.