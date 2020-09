Equinor-vindpark tildeler rekordstor kontrakt

Vindparken Dogger Bank og GE Renewable Energy har i inngått kontrakter som bekrefter valg av Haliade-X-turbinen på 13 megawatt for A- og B-fasene av verdens største havvindpark, Dogger Bank, skriver Equinor i en pressemelding.

Tildelingen forutsetter prosjektfinansiering for Dogger Bank A og B, og omfatter bestilling av 190 turbiner. Installeringen har ventet oppstart i 2023.

Dette blir ifølge meldingen de første Haliade-X-turbinene på 13 megawatt som installeres i verden. Én omdreining av denne turbinen kan produsere nok elektrisitet for ett britisk hjem i mer enn to dager.

Som en del av avtalen vil GE Renewable Energy ifølge meldingen etablere sine havneaktiviteter ved Able Seaton Port i Hartlepool. Havnen vil fungere som base for turbinserviceutstyr og installasjons- og ferdigstillingsvirksomhet for Dogger Bank.

Dagens kontraktskunngjøring omfatter også en femårig service- og garanti-avtale som støtter driftsrelaterte stillinger for vedlikehold av vindparken.

Havvindparken er et joint venture mellom SSE Renewables, som er operatør for byggingen av vindparken, og Equinor, som blir driftsoperatør for prosjektet.

Parken ligger over 130 km utenfor Englands nordøstkyst, og får kapasitet til å levere strøm til opp mot 4,5 millioner britiske hjem hvert år når utbyggingen er fullført i 2026.