Norne Research kapper kursmålet på Nel-aksjen til 24 kroner, fra tidligere 30 kroner i en analyse med overskriften «mye mer enn bare Nikola». Samtidig opprettholdes en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Kursmålet er nedjustert på grunn av hendelsene i Nikola den siste tiden, som har økt risikoen, ifølge meglerhuset. Norne poengterer at Nel-aksjen er ned rundt syv kroner pr. aksje siden Hindenburg-rapporten kom ut, noe som tilsvarer verdien på Nikola-kontrakten hvis den hadde blitt realisert fullt ut.

Meglerhuset forventer fortsatt at Nel vil spille en viktig rolle i å realisere grønne hydrogenambisjoner rundt i verden, spesielt i Europa, og kan enten gjøre det som et selskap alene eller som en del av en større organisasjon på et tidspunkt, ifølge TDN Direkt.