Toppsjefen i Gazprom Neft venter oljeforbruk på førkrisenivå i andre halvår 2021

Den russiske oljeprodusenten Gazprom Nefts toppsjef, Alexander Dyukov, venter at verdens oljeforbruk vil returnere til nivåene før coronakrisen i andre halvår neste år, ifølge Reuters.

På en konferanse onsdag har han sagt at Gazprom Neft vil gjøre alt selskapet kan for å holde investeringsnivået oppe, til tross for coronapandemiens innvirkning på etterspørselen.

Nylig har imidlertid både Opec og Det internasjonale energibyrået (IEA) senket sine estimater for verdens oljeetterspørsel.

Opec reduserte sine estimater for 2020 og 2021 med 400.000 fat pr. dag for begge år.

Årets nivå blir i så fall 9,5 millioner fat pr. dag lavere enn i fjor, mens neste års nivå vil utgjøre en nedgang på 2,9 millioner fra 2019, i henhold til kartellets utsikter.

IEA har kuttet sitt estimat for etterspørselen i år med 300.000 fat pr. dag, til 91,7 millioner.

Brent-oljen er onsdag formiddag ned 0,3 prosent til 41,64 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 39,67 dollar fatet.

Tirsdag kveld norsk tid viste tall fra American Petroleum Institute en økning på 0,7 millioner fat i USAs råoljelagre i forrige uke, etter et lagertrekk uken i forveien på 9,7 millioner, ifølge TDN Direkt. Senere onsdag kommer amerikanske lagertall fra USAs energidepartement.