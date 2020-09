Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt, har i dag kjøpt 100.000 aksjer i Nel . Aksjene ble kjøp til 15,39 kroner.

Etter dette eier han 1,6 millioner aksjer i Nel.

Nel-kursen har falt den siste tiden etter bråk rundt Nikola. Nel er på sin laveste kurs siden starten av juni. For to uker siden ble aksjen handlet for opptil 22,75 kroner.