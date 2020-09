Lavere produksjon enn ventet på norsk sokkel

Produksjonen fra norsk sokkel var i august marginalt mindre enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den totale produksjonen av olje, NGL og kondensat i forrige måned var i snitt på 2.019.000 fat pr. dag.

I juli var produksjonen 2.061.000 fat pr. dag.

Regjeringen vedtok i april å redusere norsk oljeproduksjon med 134.000 fat pr. dag i andre halvår, og dette kuttet er inkludert i direktoratets tall for august.

Produksjonen i august var 0,1 prosent under Oljedirektoratets egen prognose for august.

Lavere oljeproduksjon

Produksjonen av olje var på 1.722.000 fat pr. dag, 0,2 prosent under direktoratets prognose.

I juli var oljeproduksjonen pr. dag 1.738.000 fat. I august i fjor var den 1.367.000 fat pr. dag.

Den totale petroleumsproduksjonen på norsk sokkel så langt i 2020 oppgis til cirka 153,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en oppgang på 9,8 millioner sammenlignet med fjoråret.

Oljedirektoratet opplyser forøvrig at deres prognoser er blitt oppdatert etter regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020 fra 12. mai, og at det er tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging samt oljeproduksjonen i første kvartal.