Shell sier opp 9.000 ansatte

Royal Dutch Shell kunngjorde onsdag at de planlegger å kutte opp mot 9.000 årsverk. Det tilsvarer 10 prosent av arbeidsstyrken til konsernet. Kuttene kommer som et ledd i et forsøk på å vri driften til olje- og gasskjempen over til lavutslippsenergi, skriver Reuters.

Shell hadde ved årsskiftet 83.000 ansatte, og omorganiseringen er spådd at vil føre til besparelser på 2 milliarder dollar til 2,5 milliarder dollar innen 2022.

Artikkelen fortsetter under videoen

Oljeselskapet Shell advarer om lavere salg i 3. kvartal og restrukturerer nå mot en grønnere fremtid. Så mange som 9.000 mister jobben.

Avgjørende kostnadsreduksjon

I forrige måned startet selskapet en bred gjennomgang av virksomheten med mål om å skulle redusere kostnadene samtidig som konsernet forbereder seg på å omstrukturere virksomheten over til lavutslippsenergi. Shell sa at de forventer at de må redusere driften med mellom 7.000 og 9.000 stillinger innen utgangen av 2022, inkludert 1.500 som frivilling har tatt sluttpakker i år.

Å få redusert kostnadene er helt avgjørende for Shells planer om å bevege seg inn i kraftsektoren og fornybar energi – hvor marginene er relativt lave. Det er ventet at konkurransen bare vil bli intensiveres, ettersom Shell blir nødt til å kjempe mot både BP og Total om markedsandeler ettersom økonomier rundt om i verden stadig blir grønnere.

BP annonserte tidligere i år planer om å kutte rundt 10.000 stillinger, som en plan for å effektivt utvide sin fornybare virksomhet og redusere olje- og gassproduksjonen.