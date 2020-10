Shell: – Flytende hydrogen vil bli det dominerende drivstoffet

I en 26-siders rapport, som ble publisert tirsdag, skriver Royal Dutch Shell at shipping-sektoren har en hydrogen-drevet fremtid, fordi den søker en massiv omstilling mot karbonnøytral drift, melder The Maritime Executive onsdag.

«Vi tror flytende hydrogen vil være den viktigste utslippsfrie drivstoffet i shipping-industrien og har store muligheter for å kunne lykkes», skriver Shell i rapporten.

«Flytende hydrogen tiltrekker seg interesse som et potensielt drivstoff for skip og landbasert transport, i tillegg til at det kan være et mulig råstoff for industrien. De ulike sektorene kan dermed bidra til å utvikle og betale for noe av produksjons- og distribusjonsinfrastrukturen. Skipsfartssektoren bør stå klar til å kapitalisere på den utviklingen», står det videre i rapporten.

Utelukker flere typer drivstoff

Shell er positive til hydrogen, men utelukker samtidig andre typer drifvstoff i rapporten. Energiselskapet tror blant annet at metanol ikke vil få noe særlig fotfeste i fremtiden fordi «det ikke er like effektivt som andre nullutslipps-alternativer».

Biodrivstoff lider samme skjebne i rapporten, siden Shell mener at transportsektoren på land og luftfarten vil kunne betale mer for drivstoffet enn shippingsektoren. Spalting ved hjelp av kjernekraft utelukkes også på grunn av at opinionen er svært skeptiske til det.

Drivstoffceller er nøkkelen til Shells hydrogendrevne fremtid, da de potensielt er et mer drivstoffeffektivt alternativ. Shell trekker frem eksempelet om at drivstoffcellene med solid oksidteknologi bestilt til cruiseskipet MSC Europa utvikler elektrisk kapasitet på 60 prosent.

Drivstoffceller kan være opptil 80 prosent effektive hvis spillvarmen fanges opp og brukes, ifølge energigiganten.

Til sammenligning har verdens mest drivstoffeffektive lavhastighetsdiesel en maksimal energikonverteringseffektivitet på 54 prosent.