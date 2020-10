Vestas mot ny all-time high etter rush av kontrakter

I VINDEN: Vestas passerer milepæl etter milepæl på børs. I august passerte aksjen 900 danske kroner for første gang, og nå etablerer den seg over 1.000 kroner.

I VINDEN: Vestas passerer milepæl etter milepæl på børs. I august passerte aksjen 900 danske kroner for første gang, og nå etablerer den seg over 1.000 kroner. Foto: Dreamstime

Det danske vindselskapet Vestas handles onsdag på rekordhøye nivåer etter å ha mottatt en rekke nye bestillinger for sine vindturbiner.

I 13-tiden er aksjen opp 2,4 prosent til 1.013 danske kroner i København.

– Vestas understøttes av de mange ordrene, som normalt kommer ved utgangen av kvartalene. Ordresituasjonen ser god ut for tredje kvartal, og aksjen har passert de magiske 1.000 kronene, sier Martin Munk, seniorrådgiver i Jyske Bank, ifølge Ritzau Finans.

Tirsdag endte Vestas-aksjen på 989 kroner i København, opp 1,5 prosent. I løpet av onsdagen har Vestas-aksjen vært oppe i 1.019,50 danske kroner, som er ny all-time high for vindmølleprodusenten.

I begynnelsen av september var aksjen over 1.000 kroner for første gang – såvidt. Og så sent som i august var aksjen over 900 kroner for første gang.

Vindmøllerush

Bare siden starten av forrige uke har Vestas meldt om ni ulike avtaler:

23. september sikret selskapet en ordre for 46 megawatt i USA.

25. september meldte selskapet om en ordre på 144 megawatt i Hellas.

28. september var en 80-megawatts bestilling fra Nederland på plass.

29. september tikket en bestilling på 25 megawatt inn i Tyskland.

29. september meldte Vestas også om leveranser på 53 megawatt til to vindprosjekter i Vietnam.

I dag, 30. september, har selskapet meldt om fire nye avtaler. Det er snakk om et 95-megawatts prosjekt i USA, en 28-megawatts leveranse til Italia samt to bestillinger av turbiner fra USA med samlet ytelse på 185 megawatt for den ene og 184 megawatt for den andre.

Med den siste USA-kontrakten i havn, passerte Vestas også tilsammen 10 gigawatt i ordreinngang i 2020.

Ifølge Ritzau er forventningen til Vestas totale ordreinngang i 2020 på 16.292 megawatt, eller cirka 16,3 gigawatt. I 2019 var Vestas' ordreinngang 17.877 megawatt.