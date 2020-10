Flere rigger i drift i Nord-Amerika - oljeprisen faller

FORTSETTER Å STIGE: Riggtellingen i USA stiger for andre uke på rad.

FORTSETTER Å STIGE: Riggtellingen i USA stiger for andre uke på rad. Foto: Angus Mordant

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 341 rigger i drift. Det er ni flere enn forrige uke, men 658 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med seks til 189, mens antallet gassrigger falt med én til 74. I Canada steg antallet aktive oljerigger med fire til 37, mens antallet aktive gassrigger var uendret til 38.

I Mexicogulfen var antallet aktive rigger uendret til 14.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 3,32 prosent for dagen til 39,57 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 3,56 prosent til 37,34 dollar per fat.

Som årsak til dagens kraftige fall peker Reuters på usikkerheten rundt president Trumps helse, en skuffende arbeidsmarkedsrapport fra USA og økt tilbud fra Opec. Gruppens produksjon steg med 160.000 fat per dag sammenlignet med en måned tidligere, ifølge en undersøkelse gjort av Reuters.

- De grunnleggende forholdene er ikke oppløftende, ettersom tilbudet stiger og etterspørselen ser svak ut, skriver analytikerne i ANZ Research, ifølge Reuters.