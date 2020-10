Ny ordre på hydrogenstasjon for Nel

Nel Hydrogen Fueling, et datterselskap av Nel , har fått inn en kjøpsordre på H2StationT, en hydrogen drivstoffstasjon, som skal brukes til å gi utslippsfri drivstoff til hydrogenbusser i Nederland. Det opplyser selskapet gjennom en børsmelding mandag.

– Vi er glade for å få vår andre ordre for en H2StationT-drivstoff løsning fra Everfuel. Stasjonen er vår seneste som er utviklet for rask påfylling av tunge kjøretøy, for eksempel busser og lastebiler, sier Jens Egholt, global salgsdirektør for Nel Hydrogen Fueling

Verdien på innkjøpsordren fra Everfuel Europe er på rundt 1,6 millioner euro, omtrent 17.400.000 kroner, og stasjonen er planlagt å være i drift innen utgangen av 2021.