Oljeprisen fortsetter oppgangen mandag kveld. Ved 19.30-tiden er Brent-oljen opp 6,60 prosent til 41,70 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 7,03 prosent til 39,62 dollar per fat.

Som årsak til den kraftige oppgangen peker Reuters på den bedrede helsetilstanden til president Trump. Oljeprisen falt over fire prosent fredag da det ble kjent at Trump var blitt smittet av coronaviruset.

- Mange mener at forrige ukes nedsalg var overdrevet. Det var mange antagelser, sier Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge nyhetsbyrået.

Oljeprisen er også støttet av opptrappingen av en streik i Norge mandag som kan redusere landets produksjonskapasitet med opptil 330.000 fat per dag, eller åtte prosent av den totale produksjon, skriver Reuters.

Analytikere peker samtidig på at den reduserte produksjonen i Norge blir veid opp for med økt produksjon i Libya. Landet har nå økt sin produksjon til 290.000 fat per dag.