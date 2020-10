To meglerhus tar opp dekning av gårsdagens børsvinner

KJØPSANBEFALING: To meglerhus tar opp dekning av Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture.

KJØPSANBEFALING: To meglerhus tar opp dekning av Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture. Foto: Iván Kverme

Fearnley Securities og Carnegie tar opp dekning av Aker Carbon Capture med kjøpsanbefalinger, ifølge TDN Direkt.

Røkkes nye karbonsatsing gikk helt til topps på vinnerlisten på Oslo Børs i går.

Begge meglerhusene setter sine kursmål på 11 kroner. Det gir et oppsidepotensial på 19,7 prosent fra nåværende kurs.

Fearnley Securities mener det ligger til rette for at Aker Carbon Capture vil dra nytte av store kapitalstrømmer inn i markedet for karbonfangst, samt Norges satsning på karbonfangst og lagring.

Meglerhuset «estimerer at Aker Carbon Capture vil generere mer enn 600 millioner kroner i driftsinntekter neste år, og at målet om 5 milliarder kroner innen 2025 er godt innen rekkevidde».

Carnegie skriver i sin analyse at de estimerer et investeringspotensial innen karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) i Europa på 315 milliarder kroner innen 2030.

«Rystad Energy estimerer at 50 prosent av disse investeringene blir allokert til karbonfangstteknologi. En markedsandel på 25 prosent vil gi litt mer enn 40 milliarder kroner i akkumulert omsetning for Aker Carbon Capture i 2020-30. Vi estimerer akkumulert 2020-30-omsetning på 38 milliarder kroner», skriver Carnegie.

Aksjen handles i skrivende stund til 9,19 kroner.