Oslo Børs har suspendert handelen i Zenith Energy går det frem av en børsmelding klokken 11.42 tirsdag. Fire minutter tidligere ba selskapet selv om dette.

Årsaken er at energiselskapet ikke har levert kvartalsrapporten for åretes første kvartal. Zenith Energy vil be om å bli tatt opp til handel igjen etter at rapporten er ute. Det ventes at den kommer rundt 19. oktober.