Johnson varsler storsatsing på havvind

Ambisjonen om å gjøre Storbritannia til «vindkraftens svar på Saudi-Arabia» kommer fram i talen Johnson holder på det konservative partiets virtuelle landsmøte tirsdag, melder Politico, som har fått talen på forhånd.

– Dere hørte rett. Vannkokere, vaskemaskiner, stekeovner, oppvarming og elbiler – alt sammen skal få ren strøm med god samvittighet fra vinden rundt øyene våre, heter det i Johnsons tale.

Firedobling

For å få til dette skal havvindkapasiteten økes til 40 gigawatt (GW) i 2030 fra dagens snaut 10 gigawatt. Tidligere var målet å nå en kapasitet på 30 GW innen 2030. Storbritannia har også en landbasert vindkraftkapasitet på 13,6 GW, ifølge bransjeforeningen WindEurope.

– Det Saudi-Arabia er for olje, er Storbritannia for vind – et sted med nærmest uendelige ressurser, men for vindens del uten karbonutslipp og uten miljøskader, er Johnsons budskap.

Statsministeren varsler investeringer på 160 millioner pund – drøyt 1,9 milliarder kroner – i infrastruktur og havneområder for å legge til rette for mer havvind. Det skal bygges havneanlegg lenger ut til havs, på større dyp, der det blåser mer.

Ifølge regjeringen vil dagens kunngjøring umiddelbart skape 2.000 arbeidsplasser i byggebransjen. Innen 2030 skal vindkraft gi jobb til 60.000 personer i havner, fabrikker og hos underleverandører.

– Smakebit

Analytikere antyder at dersom målet om økt kapasitet skal nås, trengs det investeringer på 50 milliarder pund, skriver The Times. En ny vindturbin må gjøres ferdig hver ukedag gjennom hele tiåret hvis man skal komme i mål, skriver avisen.

Ifølge Financial Times vil det komme flere energitiltak i de kommende månedene, inkludert ny politikk for hydrogen, karbonfangst og -lagring, flere vindparker og en fremskynding av forbudet mot salg av nye bensinbiler. Landsmøtetalen var bare en smakebit, skriver avisens kommentator Jim Pickard.

