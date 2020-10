Oddgeir Indrestrand og OIM bestiller nybygg til installasjon av havvindturbiner

BLANT VERDENS STØRSTE: OIM har bestilt et vindturbininstallasjonsfartøy, som foreløpig ligger an til å bli et av verdenes største. Ved å være tett på hele prosessen fra design til levering hevder selskapet at det også blir billigst i klassen.

Både Arne Blystads Offshore Heavy Transport og Scorpio Bulkers har nylig inngått avtaler om å bygge nye fartøyer for transport og installasjon av neste generasjons vindturbiner.

Slike fartøyer er foreløpig mangelvare i et marked som ventes å vokse voldsomt fra 2022 og utover. Den reisen vil også Oddgeir Indrestrand og selskapet OIM, som han har bygget opp og leder, være med på.

Sammen med finansielle partnere i Asia har OIM Wind, som har mye av sine aktiviteter i Norge, bestilt et vindturbininstallasjonsfartøy ved verftet CIMC Yantai Raffles Offshore i Kina.

I tillegg medfølger det en opsjon på ytterliger et fartøy. Det første skal være klart for drift i fjerde kvartal 2022. OSM Maritime i Arendal håndterer driften.

Indrestrand vil ikke oppgi prisen, men opplyser at de ligger langt under konkurrenter som Scorpio og Jan de Nul, som har bestilt tilsvarende fartøyer for 290-330 millioner dollar.

– Vi er definitivt billigst i klassen, fastslår han overfor Finansavisen.

Det er finansielle partnere i Asia blant annet, som stiller med kapitalen.

FULLT FOKUS PÅ HAVVIND: Oddgeir Indrestrand, konsernsjef i OIM. Foto: OIM

– God timing

Indrestrand sier selskapet egentlig jobbet med å utvikle løsninger for olje- og gassindustrien, men at fokuset de siste to årene også har endret seg til fornybar energi og offshore vind.

– Vi hadde designbasisen på plass for å videreutvikle en enhet som passet til offshore vind, så i prinsippet er det den samme skuta som er tiltenkt olje- og gassbrønnservice. Men denne er litt lengre og har større dekkslasteevne, sier Indrestrand, og viser til størrelsen på de nye kjempeturbinene.

Fartøyet, som får betegnelsen BT-220IU, vil ifølge Indrestrand bli et av de største i vindmarkedet.

Det vil ha kapasitet til å transportere og installere 4 sett med XXL-turbiner, som til og med er større enn de GE og Siemens kommer til markedet med i 2023-2024 på henholdsvis 13 og 15 MW.

Vindinstallasjonsenheten vil som den første i verden bruke LNG som drivstoff og i tillegg ha batterpakke ombord. OIM har utviklet fartøyet sammen med CIMC og deres datterselskap Basstech AB i Gøteborg.

– Corona har gitt oss mye arbeidsro og vi har sluppet å reise så mye. Derfor tror vi det var veldig god timing med disse løsningene, sier Indrestrand.

Jobber mot USA

I tillegg til fartøyene som skal bygges i Kina, kan det bli bestilt et fartøy i USA.

– Det kan skje ganske fort utpå vinteren, sier Indrestrand.

Bakgrunnen er at OIM Wind er i direkte kontraktsdialog med et offshore vindselskap for utbygging av vindparker i USA.

For å tilfredsstille kravene til Jones Act må fartøyer som skal benyttes i USA, også bygges der. Dermed kan selskapet i løpet av kort tid ha tre spesialfartøyer under bygging.

OIM eies primært av selskapets ledelse og styre, hvor det blant andre sitter flere personer fra Hong Kong-baserte TSC Group.

– Vi ser på om vi skal ta inn andre interessenter i OIM Wind, men pr. nå kan det være vi skrur det sammen finansielt uten å gå lenger enn det vi jobber med i dag. Så får vi se hva fremtiden bringer, sier Indrestrand.

– Vi vet at markedet har behov for mer installasjonskapasitet. Det som er sagt skal bygges ut globalt, vil ikke kunne løses med det estimerte tidsperspektivet uten mer kapasitet.