Equinor med grønt gigantbud i Storbritannia

INDUSTRI: Humber Estatuary skal bli helgrønt innen 2040. I dag er industriområdet et av områdene med høyest karbonintensitet i England.

INDUSTRI: Humber Estatuary skal bli helgrønt innen 2040. I dag er industriområdet et av områdene med høyest karbonintensitet i England. Foto: Dreamstime

Equinor har levert et felles forslag om å skape en lavutslippsklynge i Humber, Storbritannias største og mest karbonintensive industriområde sammen med elleve andre selskaper og organisasjoner, ifølge TDN Direkt.

«Søknaden fra Zero Carbon Humber-alliansen (ZCH) er første skritt mot å skape verdens første industriklynge med null utslipp innen 2040, og skal støtte grønn vekst i den nordøstlige delen av England», heter det i meldingen.

– Dette forslaget kan gi store fordeler for Humber-området, beskytte industri , skape jobber, fremme økonomisk vekst og redusere utslipp, sier Al Cook, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og landsjef for Storbritannia i Equinor.

Den ene av de to elementene forslaget utgjør er hydrogenprosjektet H2H Saltend, som ledes av Equinor.

Oppstart i 2026

Den samlede størrelsen på ZCH-forslaget er på 75 millioner pund, og består av privat og offentlig støtte.

Støtten vil bli brukt til å fortsette arbeidet mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, og en mulig oppstart av H2H Saltend-prosjektet og tilhørende infrastruktur i 2026.



Budet som ble kunngjort i dag for økonomisk støtte av fase to fra britiske myndigheters Industrial Strategy Challenge Fund, bygger på en vellykket søknad om fase 1, som ble kunngjort i april, opplyses det i meldingen.