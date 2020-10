Streiken i Nordsjøen kan stanse en firedel av produksjonen på sokkelen

Det var torsdag fortsatt hverken enighet eller forhandlinger mellom fagorganisasjonen Lederne og bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass.

Partene står langt fra hverandre i kravet om at ansatte som arbeider på land skal innlemmes i dagens sokkelavtale.

Fra natt til søndag trappes streiken opp, og effekten slår for fullt inn fra onsdag når nesten 25 prosent av all produksjon av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis Johan Sverdrup-feltet må stenge ned hele sin produksjon.

I alt vil da 13 av feltene på norsk sokkel, de fleste operert av Equinor , være rammet av streiken.

Ingen forhandlinger

– Det er kontakt mellom partene, men ingen formelle forhandlinger pågår, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og Gass til NTB.

Konflikten som fra neste uke daglig kan stanse produksjonen av nesten 1 million fats oljeekvivalenter, dreier seg ifølge arbeidsgiverne om fem ansatte som tidligere hadde sine arbeidsoppgaver ute på sokkelen, men som nå skal utføre de samme jobbene fra kontrollrom på land.

Ifølge Andreassen er det ikke mulig etter dagens avtaleverk å gi ansatte på land vilkår som er forankret i sokkelavtalen, som nettopp fordrer at man arbeider ute til havs.

Lederne på sin side hevder at de har bedt om en egen avtale for sine medlemmer som rammes av endringen helt siden 2017.

Ingen reell vilje

– Arbeidsgiversiden har ikke vist noen reell vilje til å finne løsning for kravet om avtaleopprettelse. Flere av våre medlemsgrupper flyttes fra sokkel til land. Slik dette har utviklet seg er det umulig for oss å ivareta medlemmenes rettigheter, uttalte forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne onsdag.

– Det er vanskelig å løse dette og særlig på det viset Lederne ønsker, sier Andreassen og viser til at arbeidsgiverne allerede har kommet til enighet med de to største forbundene på sokkelen, Industri Energi og Safe, som organiserer 85 prosent av arbeidsstyrken til havs.

Norge produserer jevnt over litt over 4 millioner fat oljeekvivalenter hver dag. Halvparten er i form av råolje og andre væsker og halvparten fra naturgass. Så langt under streiken er noe mer oljeproduksjon enn gass rammet av produksjonsstans.