Sjef går på dagen i Trøim-relatert selskap

I slutten av september ble det kjent at at Golar Powers toppsjef, Eduardo Antonello, var siktet for korrupsjon fra tiden han var direktør i Seadrill. Mandag går det frem at Antonello går av som sjef i en melding fra Golar LNG. Paul Hanrahan tar over stillingen. E24 omtalte dette først.

Golar Power eies av Golar LNG og fondet Stonepeak Infrastructure Partners. Tor Olav Trøim er storaksjonær og styreleder i Golar LNG.

Antonello granskes av Hygo Energy etter at det er tatt ut siktelse og gjort beslag for 20 milllioner dollar etter korrupsjonsmistanke fra hans tid i Seadrill.

Tidligere mandag ble det kjent at en intensjonsavtale mellom Norsk Hydro og Golar Power ble terminert.

Det har den siste tiden vært mye støy rundt Golar Power. Selskapet hadde som plan om å endre navn til Hygo Energy Transition og gå på børs i USA. Dette er nå satt på vent.