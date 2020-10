Kjetil Bøhn: – Plast er et fantastisk produkt

Tirsdag står konsernsjef i Quantafuel QFUEL Kjetil Bøhn på scenen under Finansavisens konferanse Investordagene og presenterer hvorfor plastavfall kan være en pengemaskin.

– I løpet av disse ti minuttene jeg skal holde presentasjon kommer det til å renne ut 9 millioner plastposer ut i verdenshavet.

Bøhn forklarer at plastavfall har fått mye oppmerksomhet de siste årene, noe som også har ført til en endring i politikk. EU har bestemt at i løpet av de fem neste årene skal resirkuleringsgraden være oppe i 50 prosent.

– Dette er det markedet vi skal angripe.

– Plast er et fantastisk produkt

Bøhn forteller at plast er et av de raskest voksende menneskeskapte produktene de siste 30-40 årene.

- Jeg skal kanskje ikke si dette, men plast er et fantastisk produkt. I Europa jobber det 800.000 mennesker i plastindustrien og nesten 1 million i USA. Det skyldes at vi bruker plast til nesten alt.

– Vi har ikke noe godt alternativ. Lager man bæreposer av biologisk materiale tilsvarer det 3-4 ganger utslippet.



Quantafuel skal gjøre plastavfall om til olje ved hjelp av en prossess som kalles pyrolyse av plast. Ulempen med denne prossessen er at det er en del urenheter ved oljen som skilles ut, men dette vil Quantafuel og Bøhn løse ved hjelp av det de kaller miniatyr-raffinierier.

– Vi tar den oljen som kommer ut av dette og renser den for klor, svovel nitrogen og oksygen, forklarer Bøhn.

EBITDA på 460 mill. per anlegg

Miniatyr-raffineriene til Quantafuel skiller seg fra et klassisk oljeraffineri. I stedet for å kjøpe råvarene får Quantafuel betalt for å ta i mot plastavfall.

– Vi kan ikke konkurrere med et oljeraffineri på størrelse, men vi mener at vi kan konkurrere på lønnsomhet.

Lønnsomheten skal det ikke mangle på, i følge Bøhn. Med dagens priser mener han at et anlegg med produksjonskapasitet på 100.000 tonn plast vil ha en svært god margin.

– Vi vil omsette plast for rundt 80 milloner dollar i året, og det vil faktisk gi en EBIDTA på 50 millioner dollar. Det høres nesten for vilt ut til å være sant.

Ikke alene om å ville kapre markedet

I følge McKinsey er markedet for plastavfall verdt ca. 75 milliarder dollar de neste 10 årene, med 25 milliarder i profitt. Quantafuel er ikke alene om å prøve å kapre dette markedet, og store selskaper som Shell, Esso og Neste har satsninger på området. Bøhn mener Quantafuel har flere konkurransefortrinn.

- Vi har en "first mover advantage", vi har en unik teknologi og vi har sterke samarbeidspartnere, avslutter Bøhn.