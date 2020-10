Philip Ripman:– Det er ingen rett pil, men fremtiden er definitivt grønn

Forvalter av fondet Storebrand Fornybar Energi, Philip Ripman, står tirsdag på scenen under Finansavisens konferanse Investordagene for å gi sin analyse av det grønne markedet.

– Vi kan se på mediebildet i dag og bli litt overdøvet av all den negative støyen som kommer fra ulike hold, men det skjer faktisk veldig mye positivt der ute.

Av positive ting trekker Ripman frem at California har forbudt fossilbliler fra 2035, og at Joe Biden har lansert en ambisiøs klimaplan dersom han skulle bli valgt.

– Ikke minst har Kina valgt å bli karbonnøytrale innen 2060.

Formidabel historikk

Ripman har truffet godt med investeringene til fondet. Porteføljen til Storebrand Fornybar Energi er opp 63 prosent i år, og forvalteren trekker frem flere posisjoner som har gjort det svært godt.

– Innenfor klima har selskapet Sunrun gjort det bra, som nettopp har kjøpt opp selskapet Vivint Solar. Dette gjør selskapet det definitivt største innenfor solkraft på hustak i USA.

Sammen med Sunrun, som er opp 410 prosent i år, trekker Ripman frem grafikkortselskapet Nvidia. Forvalteren mener det er gode fremtidsutsikter for Nvidia, som er opp 135 prosent i år, dersom oppkjøpet av AI-selskapet ARM på 40 milliarder dollar blir godkjent.

– Veien blir ikke lett

Valget mellom Donald Trump og Joe Biden er for mange et hett tema, og Ripman trekker frem presidentvalget som en viktig driver på kort sikt.

– Biden har lansert en plan som lover store investeringer på tvers av områder som infrastruktur, bilindustrien, mobilitet, kraftproduksjon, innovasjon og landbruk. Dette er alle temaer vi mener er gode langsiktige investeringsområder.

– Biden sin plan er veldig positiv for grønne aksjer, men det er viktig å påpeke at veien ikke blir lett.

Som følge av at den tidligere høysterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september i år står ett sete tomt i høyesterett. Trump har lansert sin kandidat, Amy Coney Barrett, som skal overta, noe Ripman peker på som mulig stopper for Bidens planer fordi høyesterett har makt over føderale byråer.

– Alle klimatilktak Obama fikk igjennom, som Clean Power Plan og regulering av utslipp av biler, de kom gjennom føderale byråer. De spiller en uhørt viktig rolle i reguleringen i USA, og på områder som for eksempel klima.

Veksten peker mot det grønne

Ripmans vurdering er at de korte og langsiktige trendene i markedene peker mot fremtidig global vekst innenfor det grønne.

– Vi ser ingen tegn til at dette skal stoppe opp med det første. Heller tvert i mot, det er så mange krefter i sving for å fortsette denne veksten og vi tror det blir en eventyrlig mulighet fremover.

– Det er ingen rett pil, men fremtiden er definitivt grønn, avslutter Ripman.