REC skal utvikle et fullskala silisiumanlegg ved Moses Lake

REC skal samarbeide med Group14 Technologies, som er en global tilbyder av silisium-karbon komposittmaterialer for det globale litium-ion-markedet, for å utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Anlegget vil være det første og største anlegget for silisium-karbon globalt og forventet byggestart er i 2021, med kapasitet til å produsere 12.000 tonn pr. år med avanserte silisiumsbatterimaterialer til det globale Li-ion-markedet innen 2023.

Den kommersielle fasiliteten vil bli det første og største anlegget for silisium-karbon anodemateriale globalt som vil generere litium-silisiumbatterier og akselerere elektrifisering.

Samarbeidsavtalen kommer i kjølvannet av at Group14 har fått tildelt et stipend av Department of Energy pålydende 3,96 millioner dollar, for å lede et litium ion-prosjekt fra Vehicle Technologies Office. Dette understreker etterspørselen etter bærekraftige litium-ion-økosystemer fra USA, ifølge meldingen.

«Dette samarbeidet er rettet mot å drive batteriinnovasjon fremover for å møte etterspørselen etter neste generasjons Li-ion-batterier», uttaler Tore Torvund, adm. direktør i REC, i børsmeldingen.

Violet-partnerskap

REC har også inngått et leverandørkjedepartnerskap med amerikanske Violet Power, ifølge en børsmelding tirsdag.

REC og Violet skal etablere en silisiumbarre- og wafer-løsning som tilfredsstiller Violets umiddelbare produksjonskrav, for gjenåpningen av Violets anlegg ved Moses Lake.

Selskapene skal jobbe sammen for å øke produksjonskapasiteten innenlands, ifølge meldingen.

Violet Powers anlegg i Moses Lake er planlagt å kunne produsere 500 megawatt solceller i 2021, 1 gigawatt kapasitet i 2022, og videre til 5 gigawatt over de neste fem årene.