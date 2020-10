Forvalter mener NEL er en klar salgskandidat

Hydrogenselskapet NEL har gått som en rakett på Oslo Børs. I år er aksjen opp 125 prosent. Stig Myrseth, forvalter og grunnlegger av Dovre Forvaltning, mener NEL har stor nedside, sier han under Finansavisens konferanse Investordagene.

Selskapet var Oslo Børs' mest omsatte selskap i september og surfer på den grønne bølgen. Men, Myrseth trekker frem en rekke poenger med selskapet, og mener det er langt fra å vinne hydrogenløpet.

En drøm

– Til tross for en høy omsetningsvekst går fortsatt NEL med underskudd. Selskapet har heller ingen patentert teknologi og har lave inngangsbarrierer, sier Myrseth og fortsetter:

– Det mest utrolige er at NEL har klart å få 170.000 aksjonærer, det må være norgesrekord. Det er ofte et boblesymptom når privatinvestorer går mann av huse for å kjøpe et selskap som egentlig ikke har en lønnsom forretningsmodell, dette er rett og slett en drøm

Myrseth trekker også paralleller med det norske IT-selskapet Opticom som fikk en markedsverdi på 30 milliarder kroner på rekordtid under IT-boblen på 2000-tallet.

– Opticom gikk fra å være verdt ingenting til å bli børsens mest omsatte i år 2000. Her kan man trekke paralleller til NEL.

Boblesymptomer

Myrseth går også inn på hvordan dagens aksjemarked kan ha paralleller med historiske aksjebobler. Boblene på 1920-, 1960-, og 1990-tallet var alle fulgt av oppganger i råvaremarkedet.

– Etter Nift-fifty-boblen på 1960-tallet fikk råvaremarkedet en kraftig oppgang. Når råvaremarkedet toppet ut på 1980-tallet så utgjorde oljeindustrien over 30 prosent av S&P-indeksen. I dag er tallet 3 prosent. Vi så samme tendenser i råvaremarkdet etter den store depresjonen og dotcom-boblen, sier han og fortsetter:

– Tradisjonelle næringer som shipping og oljeservice er i dag vært preget av lav lønnsomhet, overkapasitet og kriser. Investorer har blitt kanalisert til store teknologiselskaper, særlig i USA. Dette minner meg samme om kanaliseringen mot store selskaper som skjedde under Nifty-fifty-boblen.

Porteføljeforvalteren trekker også frem grønne selskap og den store børsnoteringstrenden som finner sted.

– Mange av selskapene som børsnoteres nå har forretningsmodeller som ikke er bevist og heller ikke inntjening. Til tross for dette står investorene i kø, dette minner om dotcom-boblen, mener Myrseth.

Se Nel-sjef Jon Andre Løkkes foredrag og spørsmålsrunden på Investordagene 2020.