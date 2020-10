Otovo og datterselskapet EDEA sikret 100 millioner i kraftig overtegnet emisjon

OVERTEGNING: For EDEA, datterselskapet til Otovo og adm. direktør Andreas Thorsheim.

OVERTEGNING: For EDEA, datterselskapet til Otovo og adm. direktør Andreas Thorsheim. Foto: Eivind Yggeseth

Otovo-datterselskapet European Distributed Energy Assets (EDEA) har gjennomført en emisjon på 100 millioner kroner.

Det OTC-noterte solenergiselskapet melder om sterk investorinteresse og betydelig overtegning.

Otovo-sjef Andreas Thorsheim opplyser at bøkene ble stengt én dag tidligere enn planlagt på grunn av interessen.

Emisjonen er andre fase av en større finansieringsrunde. I september ble første fase unnagjort, i form av en emisjon på 55 millioner kroner rettet mot Otovo og noen av selskapets største aksjonærer. Etter emisjonen nå sitter Otovo igjen med 18,75 prosent av aksjene i EDEA.

Onsdag kveld opplyses det også at EDEA-aksjene vil bli tatt opp til handel på OTC-markedet i november, samt at EDEA-styret har fullmakt til å ta selskapet på Merkur Market innen 12 måneder.

Arctic øyner nær dobling

Samtidig som investorene flokker seg om EDEA, har Arctic Securities sett nærmere på Otovo, og kommet frem til et kursmål på 200 kroner for den OTC-noterte aksjen.

Otovo-aksjen ble senest omsatt til 110 kroner.

Meglerhuset ser altså en oppside på over 80 prosent.

Dette til tross for at selskapet er blitt preget av coronakrisen, og inntektene for første halvår ble følgelig redusert med omtrent 10 prosent.

Otovo er et teknologiselskap notert på OTC-listen. Selskapet har utviklet en digital plattform for salg av solcellepaneler til private husholdninger. Plattformen er operativ i Norge, Sverige, Frankrike og Spania.

Med EDEA skal det satses på leasing av solcellepaneler.