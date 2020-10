Homlungen, et selskap kontrollert av styreleder Annette Malm Justad, kjøpte i dag 30.000 aksjer i REC Silicon .

Aksjene kostet i gjennomsnitt 11,82 kroner per aksje, hvilket gir en totalpris på like over 350.000 kroner. Etter transaksjonen eier Homlungen 30.000 aksjer i REC.

Inger Berg Ørstavik, styremedlem i REC, kjøpte i dag 5.000 aksjer til snittpris 12 kroner.

Totalprisen ble følgelig 60.000 kroner og Ørstavik eier 5.000 aksjer i selskapet.