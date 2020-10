Analytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets: – En mer volatil aksje enn markedet generelt

Nel henter seg noe inn på Oslo Børs etter betydelig nedgang tidligere på dagen. Aksjen er så langt dagens mest omsatte på Oslo Børs.

Analytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets mener ifølge TDN Direkt dette ikke er et unormalt fall, og påpeker at markedet generelt «rett og slett er svakt» og at Nel er en mer volatil aksje enn markedet generelt.

TechnipFMC annonserte onsdag kveld at de investerer og inngår samarbeid McPhy, som både leverer elektrolysører og fyllestasjoner slik som Nel.

– Vårt syn er at markedet er enormt for hydrogen, og vi forventer å se mange aktører fremover, sier Meyer.

Nel faller 3,41 prosent til 19,40 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag. Det seneste året er aksjen opp 161,3 prosent på Oslo Børs.