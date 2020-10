Scatec Solar økte inntektene i tredje kvartal, men resultatet fra pluss til minus

Like etter å ha annonsert milliardoppkjøpet av SN Power, slipper Scatec Solar rapporten for tredje kvartal som viser at selskapet gikk fra pluss til minus.

Selskapet skriver i rapporten av strømproduksjonen kom opp i 430 GWh i kvartalet, opp 46 prosent fra samme periode i fjor. Strømproduksjonen er gradvis økende, og leverte EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 379 millioner kroner – opp fra 291 millioner kroner i samme periode i fjor.

Samtidig eser ordreboken ut, med en økning med 900 MW til 6.520 MW, takket være prosjekter i Brasil, Vietnam og India.

Selskapet fastholder målet om å ha en kapasitet på 4,5 GW i drift eller under bygging innen utgangen av 2021.

Scatec Solar (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 731 512 Driftsresultat 343 270 Resultat før skatt 10 87 Resultat etter skatt (24) 66