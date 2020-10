Nikola-sjefen dysser ned viktigheten av ellevill pickup

IKKE SÅ VIKTIG: Badger er ikke hovedfokus for Nikola.

IKKE SÅ VIKTIG: Badger er ikke hovedfokus for Nikola. Foto: Nikola

Den nye konsernsjefen i Nikola, Mark Russell, toner ned viktigheten av selskapet elleville Badger-pickup. Han mener kjernevirksomheten siden selskapet gikk på børs har vært lastebiler og hydrogen infrastruktur, uttaler han i et intervju med Financial Times torsdag, ifølge TDN Direkt.

«Badger var et interessant og spennende prosjekt for noen aksjonærer, men våre institusjonelle aksjonærer er for det meste fokusert på forretningsplanen», sier han i intervjuet.

Pickupen er et fullblods bil-beist med 906 hestekrefter og gjør sprinten 0-100 på kun 2,9 sekunder. Bilen har i tillegg en rekkevidde på rundt 600 kilometer, ifølge den forrige konsernsjefen, Trevor Milton.

Fortsatt forhandlinger

I intervjuet trekker også Russell frem at forhandlingene med GM fortsetter og at de «opprinnelig var forventet å vare inntil potensielt 3. desember», uten å ville kommentere ytterligere, melder TDN Direkt.

Hydrogensjefen understreker at Nikolas viktigste mål er kunngjøringen av en hydrogenpartner i år, samt produksjonsstart av deres første elektriske lastebil med Iveco sent neste år, og at de er i rute.