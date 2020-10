Utviklingsministeren og ZERO hyller Scatec Solars oppkjøp

Onsdag morgen meldte solselskapet Scatec Solar at det har inngått avtale om å kjøpe SN Power fra Norfund for 10,9 milliarder kroner.

Oppkjøpet er en viktig del av Scatecs utvidede vekststrategi for en bredere satsing innenfor vannkraft, vindkraft, og energilagring i tillegg til solenergi.

Oppkjøpet hylles av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra KrF.

– I dag er vi vitne til et glimrende eksempel på at smarte, grønne og bærekraftige investeringer i utviklingsland kan være lønnsomme, og som dermed er med på å løse både klimakrisen og redusere fattigdom, skriver Ulstein i en epost til Finansavisen.

Gir egen regjering klapp på skuldra

Utviklingsministeren mener salget av SN Power viser hvordan regjeringens satsing på å bygge fornybar energi gjennom Norfund har vært lønnsom, og at kapital nå frigjøres og kan investeres i nye virksomheter.

– Når disse investeringene gir god avkastning og det blir mulig å selge til private investorer, får vi en mulighet til å skape mer utvikling gjennom at frigjorte midler kan brukes til nye investeringer, sier Ulstein.

Utviklingsministeren mener også at det er oppløftende å se at Scatec Solar og Norfund nå varsler økt felles satsing på å gi flere tilgang på energi gjennom kombinasjoner av vannkraft og solenergi, og at Norfund nå får frigjort midler til flere slike investeringer.

– Dette handler om å investere i prosjekter som skaper en grønnere fremtid, nye arbeidsplasser og dermed skaper grunnlaget for bærekraftig vekst. Tilgang til energi er en forutsetning for utvikling, legger Ulstein til.

Zero henger seg på

Nestlederen i miljøstiftelsen ZERO, Dagfrid Forberg, stemmer i og mener oppkjøpet er en stor nyhet for fornybar energi i utviklingsland.

– At Scatec Solar nå kjøper SN Power fra Norfund, er en stor nyhet for oss som lenge har jobbet for å øke interessen for norske investeringer i fornybar energi i utviklingsland, skriver Forberg i en epost til Finansavisen.

– De solide resultatene teamet i SN Power og Norfund har oppnådd, med en årlig avkastning på 19 prosent, viser at investeringer i fornybar energi kan ha høy lønnsomhet også i krevende markeder. Nå er det svært viktig at staten fortsetter en forutsigbar satsing på Norfund, slik at det kan skapes nye store suksesshistorier i norsk fornybarbistand, legger hun til.

Nestlederen mener Oslo Børs for alvor begynner å bli grønn.

– Med dette er Oslo Børs virkelig i ferd med å bli en grønn energi-børs. Den norske fornybar-klyngen vokser videre, og det er fantastisk å se Scatec Solar ta posisjonen som et bredt fornybarselskap i enda større skala, påpeker Forberg.