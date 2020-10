Scatec ser mot India - forventer å delta i flere anbud

Scatec Solar tråkket på nyhetspedalen fredag morgen. Rett før klokken 07.00 kom nyheten om at selskapet har inngått avtale om å kjøpe SN Power fra Norfund. Like etter publiserte det rapporten for 3. kvartal og en time senere gikk konserndirektør Terje Pilskog på scenen for å presentere tallene.

Under presentasjonen fokuserte Pilskog blant annet på det Indiske markedet.

– Vi har sett på India en stund. Kombinasjonen av dynamikken i markedet og potensiale for å realisere økonomisk profitt, gjør at det er en god tid for å innta det indiske markedet, uttalte han under presentasjonen, ifølge TDN Direkt.

Energiselskapet har allerede 900 MW i produksjonspipeline, men det forventer å delta i flere anbud fremover både på føderalt og delstatelig nivå.

– India er et stort vekstmarked, og er svært forutsigbart, legger Pilskog til.